Milli güreşçi Kerem Kamal, dünya şampiyonu
41 dakika önce
Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Estonya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:36 Kaynak: AA
'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn
'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde mindere çıkan Kerem Kamal, Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek dünya şampiyonu oldu.
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