- Milli güreşçilerden 'evde kal' çağrısı

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evlerinde yapan milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Cenk İldem, Buse Tosun ve Bedia Gün, Türk halkına "evde kal" çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle milli güreşçiler, çektikleri videolarla Türk halkına evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bu dönemde sevdiklerimiz ve halkımızın sağlığı için evde kalalım. Bu süreci en kısa zamanda atlatabilmemiz için hepimizin tedbir alması gerekiyor. Ben de antrenmanlarımı evde yapıyorum. Sizler de zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Ayrıca bütün sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye" dedi.

Yasemin Adar: "Lütfen sevdiklerimizi korumak için evde kalalım"

Koronavirüs nedeniyle hazırlıklarını evde sürdürdüğünü belirten dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, "Bilindiği üzere ülkemiz ve dünya koronavirüs salgını ile tehdit altında. Lütfen, yetkililerimizin yapmış olduğu açıklamaları dikkate alarak kurallara uyalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım. Birçok spor organizasyonu iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi. Ben de şu anda ailemle birlikte evdeyim. Sporumu, evde yapabileceğim egzersizlerle devam ettiriyorum. Lütfen kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalalım. İnşallah bu süreci en yakın zamanda atlatacağız" diye konuştu.

Cenk İldem: "Hiçbir şey sevdiklerimizden değerli değil"

Grekoromen stilde dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Cenk İldem, hiçbir şeyin sevdiklerimizden değerli olmadığını vurgulayarak, "Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemde ülkemizde de görülen koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız, yetkililerimiz gerekli mücadeleyi veriyor. Biz de toplum olarak, millet olarak onlara yardımcı olmamız için sokağa çıkmamalıyız, özel ihtiyaçlarımız olmadığı sürece. Çünkü hiçbir şey sevdiklerimizden değerli değil, onları düşünmek için gerekirse sokağa çıkmayalım. Hareketsiz yaşam en çok bizim için zor. Biz günde 4 saat antrenman yapıyoruz ama bu zor zamanlardan da millet olarak hep beraber mücadelemizi vereceğiz ve güzel günlere hep beraber yaşayacağız. Yetkililere kulak verin" ifadelerini kullandı.

Buse Tosun: "Lütfen çağrılara kulak verelim"

Devletin ve bakanlığın çağrılarına önem verilmesi gerektiğini belirten dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun, "Birçok can kaybımız oldu. Bunları en aza indirebilmemiz için lütfen devletimizin ve Bakanlığımızın bizlere vermiş olduğu evde kal çağrısına kulak verelim. Bizler milli sporcular olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz ve antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Lütfen sizler de güzel Türkiye, güzel yarınlar için evlerinizde kalın" dedi. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Bedia Gün ise "Ülkemiz koronavirüsle tehdit altında. Çeşitli organizasyonlarımız iptal edildi. Yetkililerin verdiği talimatlara uyalım. Ben de evdeyim. Zorunlu kalmadıkça evden çıkmayalım" açıklamasını yaptı.