Son Dakika Haberleri: Milli güreşçinin "takım ruhu" sakatlık dinlemedi
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Milli güreşçinin "takım ruhu" sakatlık dinlemedi

27 dakika önce

Trakya Birlik Spor Kulübü sporcusu, milli güreşçi Yusuf Kaflı, dün ameliyat olmasına rağmen, 1. Lig Büyük Erkekler Serbest Güreş Müsabakalarında mücadele eden takım arkadaşlarını minderde yalnız bırakmadı.

Milli güreşçinin

Trakya Birlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu, milli güreşçi Yusuf Kaflı, dün ameliyat olmasına rağmen, 1. Lig Büyük Erkekler Serbest Güreş Müsabakalarında mücadele eden takım arkadaşlarını minderde yalnız bırakmadı.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki müsabakalarda, Trakya Birlik, Ordu Gölköy ve Samsun Yakakent spor kulüplerinin güreşçileri mücadele etti.

Tribünde güreş esnasında takım arkadaşlarını yönlendiren 22 yaşındaki milli güreşçi Yusuf Kaflı, heyecanıyla dikkati çekti. Kaflı, bacağındaki bandaja rağmen tribünden arkadaşlarına destek verdi.

"Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi ülkemi temsil etmek istiyorum"

Milli güreşçi Yusuf Kaflı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem minder hem de yağlı güreşlerde mücadele ettiğini söyledi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olarak büyük orta boya çıkmaya hak kazandığını belirten sporcu, şunları kaydetti:

"Minderde de takımımızın ağır sıkletliğini üstleniyorum. Kırkpınar'dan sonra sakatlığım ortaya çıktı. Dün menisküs ameliyatı oldum. Doktor birkaç gün hastanede yatmamı söyledi ama ben dayanamadım, arkadaşlarıma desteğe geldim. Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi dünyada ülkemi temsil etmek istiyorum. Aynı zamanda da Er Meydanı'nda Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı altın kemerini alarak tarihe geçmeyi hedefliyorum."

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel de Kaflı'nın başarılı bir güreşçi olduğunu belirterek, ameliyat olmasına rağmen takım arkadaşlarına tribünden destek olduğunu, arkadaşlarını taktiksel olarak yönlendirdiğini kaydetti.

Trakya Bölgesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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