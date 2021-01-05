Milli hentbolcular, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri Polonya'dan çekinmiyor - Son Dakika

Milli hentbolcular, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri Polonya'dan çekinmiyor

05.01.2021 15:11
Milli hentbolcular, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri Polonya'dan çekinmiyor, System.String[]

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta Eskişehir'de yarın Polonya ile yapacakları maçta, sonuna kadar puan almak için iyi mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'ta Eskişehir'de yarın Polonya ile yapacakları maçta, sonuna kadar puan almak için iyi mücadele edeceklerini söyledi.

Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncularıyla lig maçlarının tamamlanmasının ardından kısa bir kamp yapma fırsatı bulduklarını anlattı.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın iyi bir seviyeye geldiğini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Her maçın sonuna kadar iyi mücadele eden bir takım oluşturduk. Kaybettiğimiz maçları da basit hatalar nedeniyle verdik. Daha iyi olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Eskişehir'deki maçlarda kendimizi iyi hissediyoruz. Eskişehir bizim evimiz. Takımımıza ilgi çok fazla. İl Emniyet Müdürlüğü personelimiz de bize çok yardımcı oluyor. Eskişehir hentbol kültürü olan bir şehir. İyi bir seyirci profili var. Burada maç yapmaktan çok mutluyuz. Kura çekiminde biz daha kolay gruplara düşebilirdik ama denk bir gruptayız. Polonya maçında sonuna kadar puan almak için iyi mücadele edeceğiz. Kimseden çekinmiyoruz. Kazanmak, puan ya da puanlar için maça çıkacağız."

Kaleci Yunus Özmusul: "Polonya yenebileceğimiz bir takım"

Milli takımın kalecisi Yunus Özmusul da Polonya maçının gruptaki durum açısından önemli olduğuna değinerek, zorlu Kovid-19 salgını döneminde maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılmaya çok yaklaştıklarını hatırlatan Özmusul, "Şu anda iyi bir ekibiz. Sahada birlikte mücadele ettiğimiz sürece başaracağımız çok iş var. Polonya yenebileceğimiz bir takım. Başa baş geçecek bir maç olacak. Daha az hata yapan ve iyi oynayan bir takım olup, sahadan 2 puan alarak ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Sol oyun kurucu Doruk Pehlivan ise Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çalıştıklarını ve bu yolda inanarak maça hazırlandıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli hentbolcular, 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri Polonya'dan çekinmiyor - Son Dakika Spor


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