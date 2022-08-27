MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

27.08.2022 14:55
MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Asos bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonda Murat Karayılan'ın başında olduğu PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüten iki PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Asos bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonda Murat Karayılan'ın başında olduğu PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüten iki PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, 22 Ağustos'ta Irak Süleymaniye Asos bölgesinde, 2 PKK/KCK mensubu özel operasyon ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının Baver Sur kod adlı Hüseyin Resuli Kızılbaş ve Rezan Baran kod adlı Mervan Misto olduğu tespit edildi.

Her iki teröristin ise Murat Karayılan'ın başında olduğu PKK'nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu
Kaynak: İHA

Murat Karayılan, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, Asos'ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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