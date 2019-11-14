Son Dakika Haberleri: Milli maç heyecanı Taksim'de yaşandı
Son Dakika Güncel Milli maç heyecanı Taksim'de yaşandı

Milli maç heyecanı Taksim'de yaşandı

7 saat önce

Taksim Meydanı'nda milli maç izleyenlerin görüntüleri İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda milli maç heyecanı dev ekrana taşındı.

Taksim Meydanı'nda milli maç izleyenlerin görüntüleri İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda milli maç heyecanı dev ekrana taşındı.

Milli maç heyecanı Taksim'de yaşandı

Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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