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Milli maçın ardından

6 saat önce

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın kalecisi Mert Günok, uzun bir serüvenin sonunda şampiyonaya katılmayı garantilediklerini söyledi.

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İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takımı'nın kalecisi Mert Günok, uzun bir serüvenin sonunda şampiyonaya katılmayı garantilediklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mert, "Beklendiği gibi bir maç oldu. Rakibin iyi yaptığı organizasyonlar uzun toplardı. Bunu biliyorduk. Defans oyuncularımız elinden geleni yaptı. Gol yemedik, galip gelerek bugünü noktalamak istedik ama olmadı. Uzun bir serüven sonunda şampiyonayı garantiledik. Yazı iple çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Grup liderliği şanslarının hala devam ettiğini hatırlatan deneyimli file bekçisi, "Grup liderliği şansımız devam ediyor. İlk hedef şampiyonaya kalmaktı, bunu başardık. Grup liderliği için bir maçımız daha var. Ne olur bilinmez, son maçı da kazanarak rakibimizin maçını bekleyeceğiz. Grup birincisi olarak gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda da kendilerine güvendiklerinin altını çizen Mert, "Yarı final ve final maçı Wembley'de. Hedefimiz İngiltere'yi görmek." diye konuştu.

Mert, EURO 2020'de de kaledeki yerini korumak için çok çalışması gerektiğinin bilincinde olduğunu vurgulayarak, "Uzun bir süre var. Öncelikle kulüplerimizde, takımlarımızı iyi temsil etmeliyiz. Milli oyuncu olduğumuzu unutmamalıyız. Yaza kadar kendimize iyi bakacağız. Herkes iyi performans sergilemeye çalışacak, yazın hakeden şampiyonada oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İzlanda, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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