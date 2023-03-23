MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN İLK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Erdoğan'ın "milli ve yerli" dediği parti için Destici farklı düşünüyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milletimizin heyecanla, dünyanın merakla beklediği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında ilk kez izlettiği beka projemiz Milli Muharip Uçak'ımızın ilk görüntüleri! Mühendislerimizin emeğine sağlık. Bu gurur hepimizin. Hayırlı olsun ifadelerinde bulundu. (DHA)