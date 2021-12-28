Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar'a, Boşnak öğrencilerden "Plevne Marşı" sürprizi - Son Dakika

- Milli Savunma Bakanı Akar'a, Boşnak öğrencilerden "Plevne Marşı" sürprizi

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Saraybosna'daki Maarif Vakfı Okulu'na yaptığı ziyarette çocukların söylediği şarkılarla ve "Plevne Marşı" ile karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Bosna Hersek'teki temaslarını sürdürüyor. Başkent Saraybosna'da bulunan Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret eden Akar'a yöresel kıyafetli anaokulu öğrencileri tarafında çiçek hediye edildi. Okul binasına girişinde öğrencilerin sürpriziyle de karşılan Akar'a, ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan çocuklar "merhaba" adlı şarkıyı söyleyerek selam verdi. Akar tarafından tablet hediye edilen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Bakan daha sonra ortaokul öğrencileri ile toplantı salonunda bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından "Plevne Marşı" ile karşılandı

Salona girişinde bir öğrencinin piyano eşliğinde söylediği "Plevne Marşı" ile karşılanan Akar, hazırlanan sürprizler için teşekkür ederek, "Böyle güzel bir törenle karşılanmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum " diye konuştu. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Akar, "Siz gençler geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin eğitim ve öğretimi için ne yapsak azdır. Bu konuda görüyorum ki Maarif Vakfı, Bosna Hersek Milli Eğitimi ile koordineli şekilde sizlere çok özel bazı imkanlar hazırlamış. Sizlerin de bu imkanlardan en iyi şekilde yararlandığınızı memnuniyetle müşahede ediyorum. Bosna Hersek'in geleceği siz gençlersiniz" dedi.

Akar, 25 sene önce Bosna Hersek'te görev yaptığını belirterek, "Nelerin değiştiğini, işlerin ne kadar iyiye gittiğini büyük bir memnuniyetle görüyorum. Sizlerin çalışmalarıyla Bosna Hersek bugünkü seviyesinden çok daha ileri gidecek" ifadelerine yer verdi. Ortaokul öğrencilerine de tablet hediye eden Akar daha sonra beraberindeki Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Maarif Vakfı Okulu'ndan ayrıldı.

Akar, Bosna Hersek'te görev yaptığı dönemde açılmasına katkı sağladığı ve engellilere eğitim veren bir okulu da ziyaret ederek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.