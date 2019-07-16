Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zubair Mahmud Hayat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:14 Kaynak: DHA
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