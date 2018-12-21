Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai ile Görüştü
3 saat önce
- Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Devlet Başkanı Ahmedzai ile görüştüKABİL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai ile görüştü.
- Milli Savunma Bakanı
Akar, Afganistan
Devlet Başkanı Ahmedzai ile görüştü
KABİL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani Ahmedzai
ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan
'daki temaslarının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil
'e geldi. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani
Ahmedzai ile bir araya gelen Akar, ortak terör operasyonları hakkında görüştü. Görüşmede, Afganistan'ın yönettiği koalisyon güçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:42 Kaynak: İHA
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