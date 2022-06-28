Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

28.06.2022 09:57
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, mesajında, Mete Han tarafından milattan önce 209'da temelleri atılan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2231'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü harp araç, gereç ve silah sistemleriyle dünyanın en saygın ordularından biri olan Kara Kuvvetlerinin bir taraftan "Hudut namustur" anlayışıyla her türlü arazi ve iklim şartlarında vatanı korurken diğer taraftan "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" düsturuyla da yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılar elde eden Kara Kuvvetlerimiz, özellikle güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engellemek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesinde icra edilen geniş çaplı harekatlarla da şanlı tarihine yeni ve büyük başarılar eklemiştir. Bu faaliyetlerine ilaveten NATO, BM, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali gibi dost, kardeş ve müttefik ülkelerde başarıyla görev yapan kahraman Kara Kuvvetlerimiz, tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim/tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir."

Başarıların modern harp araç ve silah sistemlerini etkin kullanan, üstlendiği görevleri ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personeline ait olduğunu vurgulayan Akar, "Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri ve asil milletimizle olan güçlü bağları ile 'ordu millet' anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil eden Kara Kuvvetlerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi milli, manevi ve mesleki değerlerinden aldığı ilhamla başarıyla yerine getireceğine ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini başarılarından dolayı yürekten kutladığını belirten Bakan Akar, "Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar Kara Kuvvetlerimizin bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Mete Han, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk Kara Kuvvetlerinin 2231'inci kuruluş yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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