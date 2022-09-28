Hudut Kartalları'ndan başarılı operasyon! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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Hudut Kartalları'ndan başarılı operasyon! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

28.09.2022 13:20

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 teröristin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı. Şahıslardan birinin PKK terör örgütüne mensup olduğu belirlendi.

Hudut Kartalları sınırlarımıza göz açtırmamaya devam ediyor. Son olarak Yunanistan'dan ülkemize kaçak şekilde girmek isteyen 2 şüpheli, askerlerimiz tarafından yakalandı.

BİRİ PKK'YA MENSUP

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

Hudut Kartalları iş başında! Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları, Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hudut Kartalları'ndan başarılı operasyon! Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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