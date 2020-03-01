Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı - Son Dakika

İdlib'de 27 Şubat tarihinde Esed Rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuş sonraki gün ise yapılan topçu saldırısında 1 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Baklanlığı, İdlib'de şehit olan askerlerimizin kimliklerini açıkladı.

İşte kahraman 34 şehidimizin isimleri ve rütbeleri:

- Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin

-Piyade Teğmen Bayram Olgun

-Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar

-Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ

-Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü

-Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay

-Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer

-Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut

-Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara

-Piyade Uzman Çavuş Adem Akın

-Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz

-Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir

-Uzman Onbaşı Emre Baysal

-Uzman Onbaşı Mehmet Orhan

-Uzman Onbaşı Emin Yıldırım

-Uzman Onbaşı Halil Çankaya

-Uzman Onbaşı Birhan Er

-Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş

-Uzman Onbaşı Nihat Kara

-Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel

-Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı

-Uzman Onbaşı Batuhan Tank

-Uzman Onbaşı Recep Bekir

-Uzman Onbaşı Tayfun Pekel

-Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya

-Uzman Onbaşı Mehmet Yılmaz

-Uzman Onbaşı Ahmet Ak

-Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

-Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı

-Uzman Onbaşı Ali Taşöz

-Uzman Onbaşı Selim Nergiz

-Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan

-Uzman Onbaşı Veysel Günay

-Sözleşmeli Er Cuma Bağatur