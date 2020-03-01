Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı

54 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda şehit olan 34 askerimizin kimlikleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

İdlib'de 27 Şubat tarihinde Esed Rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuş sonraki gün ise yapılan topçu saldırısında 1 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Baklanlığı, İdlib'de şehit olan askerlerimizin kimliklerini açıkladı.

İşte kahraman 34 şehidimizin isimleri ve rütbeleri:

- Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin

-Piyade Teğmen Bayram Olgun

-Piyade Teğmen Mustafa Bayrakdar

-Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ

-Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü

-Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay

-Astsubay Çavuş Muhammed Ali Özer

-Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut

-Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara

-Piyade Uzman Çavuş Adem Akın

-Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz

-Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir

-Uzman Onbaşı Emre Baysal

-Uzman Onbaşı Mehmet Orhan

-Uzman Onbaşı Emin Yıldırım

-Uzman Onbaşı Halil Çankaya

-Uzman Onbaşı Birhan Er

-Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş

-Uzman Onbaşı Nihat Kara

-Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel

-Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı

-Uzman Onbaşı Batuhan Tank

-Uzman Onbaşı Recep Bekir

-Uzman Onbaşı Tayfun Pekel

-Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya

-Uzman Onbaşı Mehmet Yılmaz

-Uzman Onbaşı Ahmet Ak

-Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

-Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı

-Uzman Onbaşı Ali Taşöz

-Uzman Onbaşı Selim Nergiz

-Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan

-Uzman Onbaşı Veysel Günay

-Sözleşmeli Er Cuma Bağatur

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı
İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:00 
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