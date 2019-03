Milli Sporcu Yasemin, Azmiyle Zorlukların Üstesinden Geldi

BİLAL ALTIOK - Burdur 'da antrenörünün desteğiyle atletizme başlayan milli sporcu Yasemin Zengin, Balkan Şampiyonluğu'ndan sonra Dağ Koşusu Dünya Şampiyonu olmak istiyor.Burdur'un merkeze bağlı Çine köyünde yaşayan 21 yaşındaki milli sporcu Yasemin Zengin, ailesinin ve çevresinin 8 yıl önce atletizmle ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen kararından vazgeçmedi.Antrenörünün ailesini ikna etmesinden sonra atletizme başlayan Yasemin, kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor.Dağ koşusunda 2016 yılında Balkan Şampiyonu olan Yasemin Zengin, yaşadığı köyde ve Burdur kent merkezinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Her gün ortalama 10 kilometre koşan Yasemin, dağlık alanda engelli koşu çalışması yaparak bu yıl dünya şampiyonluğunu hedefliyor.Yasemin Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç kardeşin ortancası olduğunu, atletizme dördüncü sınıfta arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucu başladığını söyledi.İldeki müsabakalarda birinci olduktan sonra sekizinci sınıfta şu anki antrenörü Asım Yüz'ün dikkatini çektiğini ifade eden Yasemin Zengin, ilk başlarda başaracağına kimse inanmasa da hırsı ve azmiyle olumsuz düşünceleri yok ettiğini ifade etti.Şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın gurur verici olduğuna vurgulayan Yasemin, köyde yaşamayı her zaman avantaj olarak gördüğünü dile getirdi. Atletizm benim için kendime güvenmek demek"Antrenmanlarının çoğunu dağlık arazide yaptığını anlatan Yasemin Zengin, şöyle konuştu:"Kendimi daha hırslı ve azimli hissederek dağ yarışmalarına devam ettim. Dağ müsabakalarında iniş çıkışlar olduğu için daha zor. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. 2019'da Dağ Koşusu'nda ülkemi temsil ederek dünya şampiyonu olmak istiyorum. Uzun dönemde de dağ koşusundan sonra piste geri dönüş yaparak olimpiyatlara kadar gitmek istiyorum. Atletizm ben de bağımlılık yaptı. Atletizm köyden çıkışımı sağladı. Atletizm benim için güçlü olmak, kendime güvenmek demek. Atletizme ilk başladığımda arkamda kimse yoktu ancak şu an yanımda hem antrenörüm hem de ailem var. Atletizmle kendimi daha güçlü hissediyorum, yapamayacağım hiçbir şey yok. Ailem ve çevremdekiler ilk başta koşmamı istemese de başarılar geldikçe, tepkiler azaldı. Ailem şu an en büyük destekçim."Yasemin Zengin, mesire alanlarındaki piknik masalarının üzerinden atlayarak engelli koşu yaptığını kaydetti.Asım Yüz: "Bütün zorlukları inadıyla hırsıyla geçti"Antrenör Asım Yüz de Yasemin'le 8 yıl önce tanıştığını, ilk koşu denemelerinde tekniğinin çok hoşuna gittiğini söyledi.Yasemin'in spora başlaması için ailesini ikna etmek zorunda kaldığını belirten Yüz, "Yasemin, beş kez milli oldu. Bütün zorlukları inadıyla hırsıyla geçti. Emeklerimin karşılığını milli sporcu kat kat verdi, bu çok güzel bir duygu. Şu anda kendisi üniversitede üçüncü sınıfta okuyor. Hem okulda başarılı hem de atletizm camiasında tanınan bir isim oldu." ifadelerini kullandı.