Milli sporcular, Hollanda'da gerçekleştirilecek Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda piste çıkacak.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Tilburg kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 16-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar, Denis Örs, Metehan Atan ve Muhammed Bozdağ temsil edecek.
Son Dakika › Spor › Milli Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda - Son Dakika
