Milli tekvandocular Almanya'da 4 madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli tekvandocular Almanya'da 4 madalya kazandı - Son Dakika Spor

Milli tekvandocular Almanya'da 4 madalya kazandı

24 dakika önce

Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Milli tekvandocular Almanya'da 4 madalya kazandı, System.String[]

Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen turnuvaya teknik direktör Ali Şahin yönetiminde 4 kadın ve 2 erkek sporcuyla katıldı.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.

Turnuvayı 4 madalya ile tamamlayan milli sporcular, asker selamı vererek İdlib'de şehit olan askerleri andı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Yaşanan hadiseler bizi derinden üzdü. Milli takımımız da büyük bir moral bozukluğu altında müsabakalara katıldı. Her zaman olduğu gibi yine ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Kazandığımız madalyaları ülkemiz uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerimize adıyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hoffenheim - Bayern Münih maçında küfürlü pankartlar açılınca, hakemler soyunma odasına gitti
Ozan Kabak, Köln-Schalke 04 maçında sakatlandı Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu

Son Dakika Haberleri
10:34 Pınar Altuğ'dan 34 şehidimiz için takipçilerine çağrı: Yeme, içme, kutlama paylaşımları yapmayalım
08:28 Zeynep Casalini, Bodrum'dan İstanbul'a taşınıyor
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 11:02:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli tekvandocular Almanya'da 4 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]