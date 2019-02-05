Milli Tenisçiler Fed Kupası'nda Korta Çıkacak
1 saat önce
Türkiye Kadın Tenis Milli Takımı, İngiltere'de FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme maçlarına çıkacak.
Türkiye
Kadın Tenis
Milli Takımı, İngiltere
'de FED Kupası Avrupa- Afrika
Bölgesi 1. Küme maçlarına çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, Bath kentinde yarın başlayacak organizasyonda Hırvatistan
, Sırbistan
ve Gürcistan
ile grup maçlarında karşılaşacak.
Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı milli takımı, Pemra Özgen
, Çağla Büyükakçay
, Ayla Aksu
, İpek Soylu
ve Berfu Cengiz temsil edecek.
Grubunu lider tamamlayan takım, diğer grubun birincisiyle yükselme, son sırada yer alan ekip ise diğer grubun sonuncusuyla düşmeme play-off serisi oynayacak.
Bath Üniversitesi'ndeki sert zeminli kapalı kortlarda gerçekleştirilecek organizasyon, 9 Şubat'ta sona erecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:46 Kaynak: AA
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı
Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
Tesettüre Giren Oyuncu Gamze Özçelik, Afrika'da 11 Su Kuyusu Açtırdı