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MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BİZİM HAREKETİMİZİN SİYASET ANLAMINDA HİÇBİR DOGMASI YOK - Son Dakika

MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BİZİM HAREKETİMİZİN SİYASET ANLAMINDA HİÇBİR DOGMASI YOK

12.02.2022 14:17

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Milletin, istikbali, huzuru, mutluluğu ve asayişi için kiminle görüşmek gerekiyorsa görüşeceğiz.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Milletin, istikbali, huzuru, mutluluğu ve asayişi için kiminle görüşmek gerekiyorsa görüşeceğiz. Bizim hareketimizin siyaset anlamında hiçbir dogması yok. Bu milletin huzuru için her türlü görüşmeyi yaparız" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin sınır komşuları ile olan ilişkilerini düzeltmesi gerektiğinin altını çizen Çayır, Suriye meselesine değindi. Partisinin 2023 seçimlerine gireceğini ve sonrasında barış için ülke temsilcileriyle görüşebileceğini belirten Çayır, "Artık Türkiye, Suriye ile olan problemlerini halletmek zorundadır. Biz Suriye'de çıkan savaşın tarafı değildik. Türkiye savaşın bir noktasında var mıydı? Savaşı çıkaranlar evlerine gittiler, savaşın kalıntıları, gözyaşları ve barut kokusu bize kaldı. 2023'te yapılacak seçime Milli Yol Hareketi katılacaktır. Muhtemelen 1-2 ay içerisinde genel kongremizi yapacağız. Seçime katılacak ve milletten yetki isteyeceğiz. Çok farklı bir hareketiz. Bağımsız, bağlantısız, arkasında sadece millet olan nadir bir hareketiz. Çıkacağız ve milletten yetki isteyeceğiz. O zaman çıkıp komşularımızla iyi ilişkiler kuracağız. Hatta Türk-İslam coğrafyasında insanı ve malı serbest dolaştıracağız. Vize almadan hatta pasaport olmadan serbest dolaştıracağız. Türk-İslam coğrafyasında hem ürettiğimiz mallar hem de insanlarımız serbest dolaşacak. Bunun için de öncelikle komşularımızın sulha ve huzura kavuşması lazım. Milletin, istikbali, huzuru, mutluluğu ve asayişi için kiminle görüşmek gerekiyorsa görüşeceğiz. Bizim hareketimizin siyaset anlamında hiçbir dogması yok. Bu milletin huzuru için her türlü görüşmeyi yaparız. Korkuya ve umutsuzluğa gerek yok. Kim mi gelecek? Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu ülkeyi ve milleti dava etmiş arkadaşları gelecek. Milli Yol Partisi gelecek. Kimse endişeye kapılmasın biz varız" ifadelerini kullandı.

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MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BİZİM HAREKETİMİZİN SİYASET ANLAMINDA HİÇBİR DOGMASI YOK
MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BİZİM HAREKETİMİZİN SİYASET ANLAMINDA HİÇBİR DOGMASI YOK
MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BİZİM HAREKETİMİZİN SİYASET ANLAMINDA HİÇBİR DOGMASI YOK

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Genel İdare Kurulu, Türkiye, Siyaset, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BİZİM HAREKETİMİZİN SİYASET ANLAMINDA HİÇBİR DOGMASI YOK - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİLLİ YOL PARTİSİ LİDERİ ÇAYIR: BİZİM HAREKETİMİZİN SİYASET ANLAMINDA HİÇBİR DOGMASI YOK - Son Dakika
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