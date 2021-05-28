Milliler, 3x3 basketbolda Tokyo 2020 kotası alamadı

FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Polonya'ya 21-10 yenildi.
Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen elemelerde mücadele eden milliler, Polonya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından A Grubu'nu 3 yenilgi ve 1 galibiyetle kapadı.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çeyrek finale yükseldiği elemelerde Türkiye, grubunu dördüncü sırada tamamlayarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alamadı.
Kaynak: AA
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