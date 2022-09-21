MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı - Son Dakika

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