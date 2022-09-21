Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı - Son Dakika
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

21.09.2022 20:35

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı - Son Dakika
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