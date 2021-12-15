Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı - Son Dakika

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) 2021 Kasım'a ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları, hayat şartlarının ne kadar zorlaştığını ortaya koydu.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2021 Ekim'de 2 bin 988 TL iken 2021 Kasım'da 3 bin 84 liraya çıktı.

Bu rakam İstanbul'da 3 bin 263 TL olurken, İzmir'de 3 bin 336 lira olarak belirlendi.

YOKSULLUK SINIRI 11 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Kira, faturalar, giyim, ulaşım gibi aylık tüm harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise ekimde 10 bin 335 TL iken kasımda 10 bin 669 liraya yükseldi.

BİSAM'dan yapılan açıklamada, 2003 Kasım'da dört kişilik bir ailenin günlük minimum 15.83 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 102.81 liraya sağlıklı beslenebildiğine dikkat çekildi.

"18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6.5 katına çıktı" denilen yazılı açıklamada, "Aynı dönemde enflasyon ise 6 katına yükseldi. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artışın üzerinde gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

EN PAHALISI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Buna göre, yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 26.58 lira olurken, yetişkin bir erkeğin 27.6 lira, 15-18 yaş arası bir gencin 29.29 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 19.35 lira oldu.

Böylelikle kasım ayında günlük beslenme maliyeti 100 lirayı geçmiş oldu.

Öte yandan, günlük harcamalarda Kasım 2021'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 35.41 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu.

HANGİ GIDAYA NE KADAR?

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 19.92 lira olurken, sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 14.28 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 6.8 lira olarak belirlendi.

Katı yağ ve sıvı yağa günlük 7.13 liralık masraf yapılması gerekirken, yumurta için günlük 1.86, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,95 lira harcama yapılması gerektiği ifade edildi.