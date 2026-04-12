Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

12.04.2026 14:23
Apple, iOS 27 güncellemesiyle birlikte iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max ve iPhone SE (2020) modellerine desteği sonlandırmaya hazırlanıyor. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek kararın, eski donanımların yeni nesil yapay zekâ destekli özellikleri karşılayamaması nedeniyle alındığı belirtiliyor. Bu cihazlar güncelleme dışı kalarak “desteklenmeyen modeller” arasına girecek.

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği iOS 27 güncellemesi öncesinde önemli bir karar aldı. Şirket, uzun süredir kullanılan bazı iPhone modellerinin yeni işletim sistemiyle birlikte destek dışı bırakılacağını duyurdu.

Haziran ayında tanıtılması beklenen iOS 27 ile birlikte iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE (2020) modellerinin güncelleme alamayacağı belirtildi. Bu cihazlar, böylece Apple’ın resmi destek vermeyeceği modeller arasına girecek.

MİLYONLARCA KULLANICIYI ETKİLEYECEK

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen bu modellerin destek dışı kalması, geniş bir kullanıcı kitlesini doğrudan etkileyecek. Apple’ın bu kararı, özellikle eski donanımların yeni nesil yazılım özelliklerine uyum sağlayamamasıyla ilişkilendiriliyor.

YENİ NESİL ÖZELLİKLER ESKİ CİHAZLARI ZORLADI

iOS 27 ile birlikte gelmesi beklenen yapay zekâ destekli özelliklerin daha yüksek donanım gücü gerektirdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre A13 Bionic işlemci ve sınırlı RAM kapasitesi, bu gelişmiş fonksiyonları çalıştırmak için yetersiz kalıyor.

TEKNOLOJİDE DOĞAL DÖNÜŞÜM

Apple’ın bu adımı, teknoloji dünyasında sıkça görülen “eski cihazların kademeli olarak devre dışı bırakılması” sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirketin, kullanıcıları daha yeni modellere yönlendirmeyi hedeflediği yorumları da yapılıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:12:42.
