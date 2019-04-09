Mimar Sinan Edirne'de Anıldı

Mimarlar Odası Edirne İl Temsilcisi Serap Kuru, Mimar Sinan'ın eserlerinin yaşadığı dönemin ekonomisinin, toplumsal yaşamının ve beğenilerinin yansıması olduğunu söyledi.

Mimarlar Odası Edirne İl Temsilcisi Serap Kuru, Mimar Sinan'ın eserlerinin yaşadığı dönemin ekonomisinin, toplumsal yaşamının ve beğenilerinin yansıması olduğunu söyledi.



Mimar Sinan'ın 431 .ölüm yıl dönümü dolayısıyla Mimar Sinan Anıtı önünde tören düzenlendi.



Tören çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Mimarlar Odası Edirne İl Temsilcisi Serap Kuru, burada yaptığı konuşmada, Mimar Sinan'ın Türk kültür ve uygarlık tarihinin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğunu söyledi.



Sinan'ın dört padişahın saltanatına isabet eden uzun ömrü boyunca birbirinden ilginç ve güzel tasarımları hayata geçirdiğini vurgulayan Kuru, "Sinan'ın mimarlık mesleği, içinde bulunduğu dönemin ekonomisinin, toplumsal yaşamının ve beğenilerinin yansımasıdır. Sinan'ın yapıtları da yaşadığı dönemini yansıtır." dedi.



Kuru, Mimar Sinan'ın sadece Türk mimarisine değil aynı zamanda dünya mimarisine damga vurduğunu anlattı.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin Türk-İslam mimarisinin zirve eseri olduğunu söyledi.



Selimiye Camisi düzenleme projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Gürkan, "Biz bugün Selimiye'nin yapılışından neredeyse 450 yıl sonra hala Selimiye'nin önünü düzenleyemiyorsak bu bizim ayıbımız, bu dönemin ayıbı. Elbette Selimiye'yi böyle bırakmayacağız. Selimiye şehrimizin baş tacı. Selimiye'yle ilgili projelerimiz hazır." diye konuştu.



İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Nihat Çolak da Mimar Sinan tarafından yaptırılan Taşlımüsellim Su Yolları'nın ihya edilip turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.



Etkinlikler kapsamında Mimarlar Odası Edirne Temsilciliğinde zeka oyunu Mangala Turnuvası' da düzenlendi.

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