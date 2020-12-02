Mimarlık öğrencilerine uluslararası ödül - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Melih Gürcan Kutsal ve Dilara Tok, "Odyssey" isimli sosyal alan projeleriyle, Dünya Mimarlık Topluluğunun 35.'sini düzenlediği WA Awards'ta öğrenci kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dünya Mimarlık Topluluğunun 2006 yılından itibaren verdiği WA Awards ile çağdaş mimari söylem hakkında heyecan verici sorulara ilham olma potansiyeline sahip projelerin öne çıkarılması amaçlanıyor. Dünyanın dört bir yanından katılımcılar, projelerini paylaşma ve tanıtma şansına sahip oluyor. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Melih Gürcan Kutsal ve Dilara Tok, 35.'si verilen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu WA Awards öğrenci kategorisinde, "Odyssey" isimli projeleriyle eşdeğer ödül kazanmayı başardı.

Melih Gürcan Kutsal ve Dilara Tok, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Alakavuk ve Dr. Öğretim Üyesi Eray Bozkurt'un verdiği 3. sınıf İntegral Mimari Tasarım Stüdyosu kapsamında, "düşük karbon ayak izi tasarım hedefi" ile tasarımlarını oluşturduklarını belirtti. Karabağlar Üçkuyular'da belirledikleri bölgedeki semt sakinlerinin kendilerine ilham verdiğini belirten Kutsal ve Tok, "Burada yaşayanların kendi çabalarıyla sokak hayvanlarına yardım etmesi, kuş evleri yapmaları ve bir grup kurup hayvanlarını birlikte yürüyüşe çıkarıp aktivite yapmaları ve bu tarz çözümler bulup sorunları çözmeleri bize ilham verdi. Buraya hem insanların bu tarz çözümler sunabilecekleri, kendi fikirlerini gerçekleştirebilecekleri bir yer tasarlamak istedik hem de sokak ve ev hayvanlarının birlikte zaman geçirebilecekleri, barınabilecekleri her canlının buluşma noktası bir mekan tasarlama hedefi koyduk. İnsanlara ilham vermek ve onları motive etmek için teknolojik fuarlar düzenleyerek sonrasında bu enerjiyi somut hale dökebilmeleri için atölyeler de tasarladık. Tabi bunları ele alırken insanları bu konuda boğmak istemedik, o yüzden her programı ayrı kütlelere bölerek insanlara hem özgürlük tanımak istedik hem de yeşil, doğa ile olan bağlantılarını koparmamayı amaçladık" dedi. - İZMİR