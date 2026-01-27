Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kozan–Ceyhan kara yolu Hacılar mevkisinde meydana geldi. Ali C.'nin kontrolünü kaybettiği 01 Y 0550 plakalı minibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan Mustafa Y., Atakan S., Furkan D., Derda Y., Adem B., Niyazi K., Mehmet Ö., Emrah Ü., Onur T., Kadir N., İsmail Ş., Önder Ö. ve İlker G. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. 13 yaralı, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüs şoförünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.