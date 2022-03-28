Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

28.03.2022 12:18
Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kaya idaresindeki elektrikli bisiklet ile İbrahim Uğur Deneri idaresindeki 02 BA 461 plakalı Fiat marka minibüs, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Ramazan Kaya yaralandı. Yaralı Ramazan Kaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Ramazan Kaya, Adıyaman, Bisiklet, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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