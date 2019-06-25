Son Dakika Haberleri: Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı
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Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı

29 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, trafik levhasıyla çöp konteynerine çarpan minibüsteki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, trafik levhasıyla çöp konteynerine çarpan minibüsteki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Datça- Marmaris yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Atlan (47) yönetimindeki 48 HL 780 plakalı gıda malzemeleri yüklü olan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki  trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsteki sürücü Hüseyin Atlan ile yanındaki Arda Atlan (19) ve Halil Özer Yiğit (46) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Atlan ile Halil Özer Yiğit'in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:47 Kaynak: DHA
Muğla, Datça, Güncel
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