Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı - Son Dakika

Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı

17.01.2021 01:37

Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı -Kar toplarıyla minibüsü hedef alan gençler sert kayaya çarptı Bursa'da seyir halindeki minibüse kar topu atan bir grup, minibüs şoförünün geri manevra yapması üzerine çil yavrusu gibi dağıldı.

Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı

-Kar toplarıyla minibüsü hedef alan gençler sert kayaya çarptı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki minibüse kar topu atan bir grup, minibüs şoförünün geri manevra yapması üzerine çil yavrusu gibi dağıldı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntüler, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaydedildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle soluğu sokakta alan bir grup genç, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsü ellerindeki kar toplarıyla hedef tahtasına çevirdi. Kar toplarının aracına isabet etmesi üzerine duran ve geri manevra yapan sürücüyü gören gençler, adete çil yavrusu gibi dağılarak gözden kayboldu. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Öte yandan Özlüce Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, yol kenarında bulunan bir kardan adam ile fotoğraf çekilince ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis ekiplerinin eğlenceli görüntüleri, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı
Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı
Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı
Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı

Minibüs, Polis, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı         
23:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler         
23:07
Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi Fenerbahçe'nin Szalai transferi KKTC'yi karıştırdı! Siyasiler sosyal medyadan birbirine girdi         
21:23
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 02:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüse kar topu atan gençler şoför geri manevra yapınca böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei