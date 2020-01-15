Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

15 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, E-96 Karayolu Sarıpınar Mahallesi Fatih Caddesi Gümüşçayı Köprüsü çıkışında meydana geldi. Ahmet Şentürk yönetimindeki 45 ZB 819 plakalı yolcu minibüsüyle, Mehmet Leylek'in kullandığı 45 SA 535 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Cavide Leylek, Fatma Yasal ve Rabia Aslan yaralandı. Yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı, minibüste bulunanlar yara almadan atlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:48 Kaynak: DHA
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