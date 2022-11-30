Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı

30.11.2022 16:00
Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y.  (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu. Serdar Serkan Y. tarafından dövülen genç kız, arbede sırasında kaçıp, polise şikayetçi oldu. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören Merve K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı. Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü Merve K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden Merve K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalandı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞGözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Amatör balıkçılar gölün ortasında birbirlerine girdi: Ekmek için öldürürüz, emin ol yaptık da Amatör balıkçılar gölün ortasında birbirlerine girdi: Ekmek için öldürürüz, emin ol yaptık da Eskrimde çifte gurur Eskrimde çifte gurur

Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Sabah saatlerine dikkat! 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi
15:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle ağızları açık bıraktı! Yaşını duyanlar inanamıyor
15:40 Şarkıcı Hakan Peker'den "yok artık" dedirtecek itiraf: İlişkimde kıskanç biriyim, takip eder ajan gönderirim
15:31 Şarkıcı Sıla babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazedeki tabut detayı dikkat çekti
14:58 Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı
15:01 Türkiye'den, ABD'nin skandal "istila" ifadesine tarihi rest: Gölge etmeyin yeter
14:56 Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme! İki bakanla, asgari ücret ve EYT'yi masaya yatıracak
14:41 Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni yılda kurs ücretlerine yüzde 70'e yakın zam geliyor
14:02 Komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mağaraya böyle girdi! İşte MSB'nin paylaştığı görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 16:13:38. #1.12#
SON DAKİKA: Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement