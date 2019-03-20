Son Dakika Haberleri: Minik Bedenleri ile Yazdılar, "Çanakkale Geçilmez"

Minik Bedenleri ile Yazdılar, "Çanakkale Geçilmez"

30 dakika önce

Sivas'ın Kangal ilçesi Atatürk İlköğretim okulu öğrencileri minik bedenleri ile tüm dünyaya, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.

Minik Bedenleri ile Yazdılar,
Sivas'ın Kangal ilçesi Atatürk İlköğretim okulu öğrencileri minik bedenleri ile tüm dünyaya, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.

Sınıf öğretmeni Enes Kuzu koordinatörlüğünde yaklaşık 500 öğrenci, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri koreografisi çalışmasında bedenleri ile okul bahçesine "Çanakkale Geçilmez" yazdı. Çalışma sosyal medyada büyük ilgi gördü. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

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