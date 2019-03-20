Minik Bedenleri ile Yazdılar, "Çanakkale Geçilmez"
30 dakika önce
Sivas'ın Kangal ilçesi Atatürk İlköğretim okulu öğrencileri minik bedenleri ile tüm dünyaya, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.
Sivas
'ın Kangal
ilçesi Atatürk
İlköğretim okulu öğrencileri minik bedenleri ile tüm dünyaya, Çanakkale
'nin geçilmeyeceğini bir kez daha hatırlattı.
Sınıf öğretmeni Enes Kuzu
koordinatörlüğünde yaklaşık 500 öğrenci, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdikleri koreografisi çalışmasında bedenleri ile okul bahçesine "Çanakkale Geçilmez" yazdı. Çalışma sosyal medyada büyük ilgi gördü. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:27 Kaynak: İHA
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