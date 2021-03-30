Minik Çınar mesaj gönderdi, Başkan Başdeğirmen yerel yönetimleri anlattı - Son Dakika

Isparta'da Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Abdullah Çınar Kayacan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in telefonuna sesli mesaj göndererek 'yerel yönetimler' dersini vermesini istedi. Başkan Başdeğirmen, Çınar'ın bu isteğini kırmayarak, okula ziyarette bulundu, çocuklara yerel yönetimler konusunda bilgi verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, telefonuna sesli mesajla ulaşan ve yerel yönetimler dersi vermesini isteyen Abdullah Çınar Kayacan isimli öğrenciyi ve arkadaşlarını, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda ziyaret etti. Çocuklara, kitap, satranç takımı ile birlikte sınıf ve okul için top hediye eden Başkan Başdeğirmen, sınıfa da yerel yönetimler konulu bilgilendirmede bulundu, çocukların belediye çalışmaları ve kendisiyle ilgili merak edilen sorulara da yanıt verdi.

Hafız İbrahim Demiralay İlkokuluna gelişinde Okul Müdürü Vejdi Çetiner ve okul yönetimi tarafından karşılanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ardından Çınar'ın bulunduğu sınıfa geçti. Burada Sınıf Öğretmeni Ümit Güven ve çocuklar tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen'e ziyaretin anısına Çınar tarafından çiçek takdim edildi. Başdeğirmen, bir buket çiçeği çocuklara armağan etti.

Hayat Bilgisi dersinde yerel yönetimler konusunu işleyen çocuklara, yerel yönetimin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, seçim şeklini anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Çınar arkadaşımız bana bir sesli mesaj göndermiş, 'arkadaşlarımla sizi davet ediyorum, gelir misiniz?' dedi. Bende 'bu güzel çocuklarımızın davetine icabet etmekten mutlu olurum' dedim ve hemen geldim" dedi.

"18 yaşına geldikten sonra sizlerde seçimlerde oy kullanacaksınız"

Yerel yönetimler denince akla, belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarların geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, "Bu kişiler yerel yönetimlerde hizmet eden kişilerdir" derken, bunların belirlenmesine yönelik sistem ve seçim yöntemine ilişkin çocuklara bilgiler verdi. 18 yaşına gelen her bireyin oy kullanma hakkı olduğunu ve kendilerini yönetecek kişileri seçtiğini aktaran Başdeğirmen, "18 yaşına geldikten sonra sizlerde seçimlerde oy kullanacaksınız. Kimi takdir ediyorsanız, kimin bu işlerde başarılı olacağını görüyorsanız kendi özgür iradenizle sandıklara gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız" diye konuştu.

Çocuklar, yerel yönetimler ve belediye hizmetleri ile Başkan Başdeğirmen'e ilişkin merak ettikleri sorularını yöneltti. Başkan Başdeğirmen de, çocukların sorularını samimiyetle cevaplarken, çocukları belediye meclisi toplantısına davet ederek, toplantının işleyişini yerinde görmelerini istedi. - ISPARTA