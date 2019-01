Minik Efe, Şampiyonluklara Doymuyor

Küçük yaşlarda Motokros sporuna başlayan Efe Okur, birçok şampiyonluk elde etti. Küçük yaşına rağmen 12 kupa kazanan genç sporcu, başarılarına yeni şampiyonluklar eklemek istiyor.5 yaşında motora binerek Motokros yapmaya başlayan Efe Okur, bu küçük yaşına tam 12 kupa birden sığdırdı. KTM SS/100 Yarış takımında yarışan Efe, 50cc kategorisinde 2018 Türkiye Süpermotor ve 2018 Türkiye Motokros şampiyonu oldu. 5 yaşında 2017 yılında Fethiye 'de düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2. Ayak 50cc kategorisinde 3. olarak ilk kupasını kaldıran Efe, yarışlara geç başladığı için o sene Türkiye 2.'si oldu. Babası Mehmet Murat Okur'un desteğiyle bu spora başlayan Efe'deki yeteneği ise 'Şampiyonların Şampiyonu' unvanı ile tanınan hocası Şakir Şenkalaycı keşfetti.Kendisinin motor kullanmayı sevdiği için Efe'yi de motor kullanmaya yönlendirdiğini söyleyen baba Okur, "Efe'ye daha 2,5 yaşında iken denge bisikleti aldım. Her gün eski belediyenin orada bisiklete binerdi. 3,5 yaşında ise pedallı bisiklet aldım. Arkadaşları saklambaç oynarken Efe bisikletten hiç inmezdi. İlk motora bindiği zaman ise çalıştırdı, bindi ve gitti, herkes çok şaşırdı. Sonrasında ondaki bu yeteneği gören Şakir hocası bize çok destek oldu, onunla ilgilendi ve yarışlara soktu. 2017 yılında anaokuluna giderken yarışlara başladı. O sene bir yarış eksiği ile Türkiye 2.'si oldu. Bu sene ise hem Motokros hem de Süpermotor'da Türkiye Şampiyonu oldu. Efe'nin büyük bir hayran kitlesi var" diye konuştu.Tek eksik sponsorEfe'yi 2019 senesi içinde Avrupa 'da düzenlenen yarışmalara sokmayı planladıklarını belirten baba Okur, "Türkiye'nin en genç milli sporcusu unvanını almak istiyoruz. Amacımız Türkiye'deki başarılarını yurt dışına da taşıyıp ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Ancak bunlar için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Motor sporları çok pahalı bir spor. Şu an Efe'nin motoru 4 bin dolar. Eğer şampiyonluk kovalıyorsan bir tane de yedek motorunun olması lazım. Ayrıca bir arıza durumuna karşı motorun tüm yedek parçalarını bulundurmak gerekiyor. Biz motoru geçen sene aldık ve şu anda Efe, 4. pistonunu bitirdi. Rakipleri lastik değiştirmemişken Efe, agresif kullandığı için ayda bir lastik değiştiriyor. Özellikle Süpermotor'da her yarışta iki lastik eskiyor. İlerde sponsor destekleri olursa daha iyi olacaktır. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi."Efe'yle gurur duyuyoruz"Motor sporlarının da her spor kadar tehlikeli olduğunu, Efe'nin her yarışında büyük heyecan duyduklarını söyleyen Okur, "Onunla gurur duyuyoruz, kupayı kaldırdığında onun gözündeki mutluluğu gördüğünüz zaman tarif edilemeyecek duygular yaşıyorsunuz. Efe, motoru biraz agresif kullanıyor, biraz yavaşlamasını istedik. Başta annesi bu sporu yapmasına çok karşıydı, ama o da alıştı" şeklinde konuşuyor. - İSTANBUL