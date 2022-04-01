Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje - Son Dakika
Üye Girişi

Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje

01.04.2022 11:42

Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje Gümüşhaneli anaokulu öğrencileri tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor Gümüşhane'de Nesrin Halit Zarbun Anaokulu 3 yaş grubu öğrencileri "Oyuncağını Tasarla Paylaş" E-Twinning projesi...

Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje

Gümüşhaneli anaokulu öğrencileri tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Nesrin Halit Zarbun Anaokulu 3 yaş grubu öğrencileri "Oyuncağını Tasarla Paylaş" E-Twinning projesi kapsamında tasarladıkları oyuncakları başka şehirlerde ihtiyacı olan tanımadıkları öğrencilere gönderiyor.

Kent merkezindeki Nesrin Halit Zarbun Anaokulu Öğretmeni Özlem Yıldız ile Ankara, İstanbul ve Mardin'deki 10 öğretmenin katılımıyla hayata geçirilen "Oyuncağını Tasarla Paylaş" projesiyle 3 yaş grubu öğrencilerinin tanımadıkları çocuklara yardım etmesi, manevi değerler arasında yer alan iyilik, sevgi ve yardımlaşmayı somutlaştırarak çocuklara kazandırmak amaçlanıyor.

Projede dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaştırılmak için 3 yaş grubu öğrencilerin evlerinde bulunan bozuk oyuncaklar ve kullanılmayan malzemeleri de kullanarak tasarladıkları oyuncaklar, geri dönüşüme de katkı sağlıyor.

Ailelerinin yardımıyla, çorap, iplik, pamuk ve düğmelerle hazırlanan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri ise ihtiyacı olan okullara gönderiliyor.

"Sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak istiyoruz"

Öğrencilerin evlerinde atıl durumda bulunan malzemelerle yaptıkları oyuncakların geri dönüşüme katkısı olduğunu söyleyen Nesrin Halit Zarbun Anaokulu Müdürü Rızvan Otlak, "Projeye uluslararası E-Twinning projelerde tecrübe kazanmak ve önümüzdeki yıllarda da okulumuzda ve ilimizde yaygınlaştırmak amacıyla ortak olduk. Bu projedeki asıl amaç öncelikle geri dönüşüm anlamında katkı sağlamak, öğrencilerimizin evlerinde atıl durumda bulunan malzemeleri ihtiyacı olan okullara, oyuncak tasarlayarak paylaşarak öğrencilerimizde sosyal sorumluluk bilincininim gelişmesini sağlamak. Ülkemizde şu anda geri dönüşüm anlamında bilinç oluşmaya başladı" dedi.

"Minicik yürekler kocaman işler başarmış oldular"

Ailelerin de bu projeye ortak olduğunu dile getiren proje ortağı Okul Öncesi Öğretmeni Özlem Yıldız ise "Projemiz sosyal sorumluluk projesi olarak yer almaktadır, Buradaki amacımız 10 farklı öğretmenin bir araya gelerek ortak paydada buluşarak beraber paylaşmayı, yardımlaşmayı beraber hareket etmeyi kavrayarak aynı zamanda çocuklara empoze edilebilmesiydi. Projemiz başta minicik başladı, daha sonra veliler katıldı, okul müdürleri katıldı. Oyuncaklarımızı çocuklar aileleriyle birlikte tasarlamaya başladı, daha sonra bu yayıldı. Önce sınıf olarak başladık, daha sonra tüm okullara yayılmaya başladı. Birbirimizin sınıflarına misafir olduk internet aracılığıyla. Bizim için yeni dünyalar keşfedildi. Çocuklar için de yardımlaşma, karşılık beklemeden iyilik yapma, başka arkadaşlarla gönül köprüsü kurma konusunda gelişimler sağladık. Kazançlarımız oldu, uzaktan çok fazla arkadaş edindik. Ülkemizde ve dünyada yaşadığımız salgın döneminde biz birbirlerimizin sınıflarında misafir olma imkanı bulduk. Minicik yürekler kocaman işler başarmış oldular" diye konuştu.

Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje
Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje
Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje

YORUMLAR
500
İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil! İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil! Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin'den dünyaya yayılan Süryanı pizzasını tanıttı Turizm elçisi Gül Korzay, Mardin'den dünyaya yayılan Süryanı pizzasını tanıttı

Özlem Yıldız, geri dönüşüm, Gümüşhane, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 12:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: Minik ellerden kalpleri ısıtacak proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement