Son Dakika Haberleri: Minik Kur'an Kursu Öğrencileri Fidan Dikti

Minik Kur'an Kursu Öğrencileri Fidan Dikti

35 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4-6 yaş grubu Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Minik Kur'an Kursu Öğrencileri Fidan Dikti, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 4-6 yaş grubu Merkez Kız Kur'an Kursu öğrencileri, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.


Kur'an kursunun "Peygamber Gülleri" sınıfı öğrencileri, Atatürk Mahallesi Mehmet Evren Camisi kurs görevlileri Tuğba Göğebakan Çakmak ve Gülay Çavuş ile cami imam hatibi Abdurrahman Yıldırım'ın gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikle, caminin bahçesine İslahiye Müftülüğünce temin edilen 25 zeytin fidanını dikti.

İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, cami imam hatibi ile kurs görevlilerine etkinlik için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Merkez, Gaziantep, Güncel
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