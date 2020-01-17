Minik öğrenciler "J" harfini jandarma ile öğreniyor - Son Dakika
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Minik öğrenciler "J" harfini jandarma ile öğreniyor

6 saat önce

Yakakent 100. Yıl İlkokulunda, "J Harfini Jandarma ile Öğreniyoruz Projesi" kapsamında etkinlik düzenledi.

Minik öğrenciler

Yakakent 100. Yıl İlkokulunda, "J Harfini Jandarma ile Öğreniyoruz Projesi" kapsamında etkinlik düzenledi.


Proje kapsamında düzenlenen programa Yakakent İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir ve personeli katıldı.

Öğrencilerle bir araya gelen jandarma, "J" harfi öğrenilirken jandarma kelimesinin kullanılması tavsiye etti.

Jandarmanın öğrencilere hediyeler verdiği programa okul müdürü Cafer Kara da katıldı.

Sınıf öğretmeni Ali Alparslan ve Mine İslam Aykaç, projenin çok faydalı olduğunu belirterek, çocukların bu anı hayatları boyunca unutmayacaklarını söyledi.

Yakakent, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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