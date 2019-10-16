Son Dakika Haberleri: Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi
Son Dakika Güncel Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi

Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri oyuncak fabrikasını gezdiler ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü izlediler.

Minik öğrenciler oyuncak fabrikasını gezdi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri oyuncak fabrikasını gezdiler ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü izlediler.


Şükran Öney Anaokulu 5 yas A sınıfı öğrencileri oyuncakların nasıl yapıldığını görüp öğrenmek için Düzce'de ahşap oyuncak üretimi yapan fabrikayı gezdi. Oyuncak fabrikasında ağaçların oyuncağa nasıl dönüştüğünü, oyuncak boyama atölyesinde oyuncakların nasıl boyandığını yerinde inceleyerek öğrenmiş oldular. Fabrika yetkilileri, okula ve öğrencilere oyuncak hediye ederek minikleri mutlu ederken çocuklar en çok bu geziyi sevmiş oldu. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
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