Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri - Son Dakika

Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri

Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri Kimisi buzdolabını kimisi evin duvarını kimisi de giysi dolabını okul tahtası yaptı Pandemi döneminde yüz yüze eğitim sonrası öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği ödevi evlerinde kimi zaman buzdolabının üzerine çizerek kimi zaman elbise dolabının...

Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri

Kimisi buzdolabını kimisi evin duvarını kimisi de giysi dolabını okul tahtası yaptı

AMASYA - Pandemi döneminde yüz yüze eğitim sonrası öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği ödevi evlerinde kimi zaman buzdolabının üzerine çizerek kimi zaman elbise dolabının üzerinde kimi zaman da evin duvarını tahta olarak kullanarak yapıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesi Mehmet Bilgili İlkokulu birinci sınıf öğrencileri evlerinde tahta olmadığı için öğretmenlerinin verdiği ödevi kimi zaman buzdolabının üstüne çizerek kimi zaman evin duvarına kimi zaman da giysi dolabının üstüne yapıştırıp çalışıyor. Öğrenmek isteyen bahane değil çözümünü buluyor. Yüz yüze eğitimi ikinci haftasında öğrenciler evlerinde okul tahtası olmadığı için evlerindeki materyalleri kullanarak öğretmenlerinin verdiği dersleri tekrar ediyorlar.

Birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki yaren Kaya, "Burada çizgi çalışması yapıyoruz annemle ödevimizi. Çünkü başka yapacak yer bulamadık, burada devam ettik" dedi.

Öğrencilerini evlerinde ziyaret eden öğretmen Havva Elmas Kaşka, "Geçen hafta uyum sürecimizde ufak bir tanışma sürecinden sonra evlere eğlendiri çalışmalar verdim. Çizgi çalışmaları var ama biz bunu müzikle buluşturduk. Hem kulağımıza ritme uyum sağlarken, diğer taraftan da küçük parmak kaslarımızı geliştirmeyi hedefledik. Bazıları buzdolabının üzerine, bazıları sehpaları, duvarları, halıyı, yazı tahtası olarak görüp, öğrenmede bizde varız dediler. Öğrenmek isteyenler bahanesini değil çaresini buldular" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Ömer Asaf Akıncı, "Şarkılı çizgi çalışması yapıyorum. Dolabımı sınıf tahtası yaptım, burada ders yapıyorum" şeklinde konuştu.

Ömer Asaf Akıncı'nın babası Murat Olcay Akıncı, "Öğretmenimizin verdiği ödevleri burada dolabımızı sınıf tahtası olarak yapıyoruz, bu şekilde çalışıyoruz. Öğretmenimiz bize ders programlarını atıyor, biz de bu şekilde çocuğumuza yardımcı oluyoruz o şekilde ders yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci 6 yaşındaki Muhammed Emin Çınar da evin duvarını tahta yaparak öğretmenin verdiği derslerini burada yapıyor.

Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri
Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri
Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri
Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri

Suluova, Amasya, Atama, Okul, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik öğrencilerden ilginç ödev çözümleri - Son Dakika

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