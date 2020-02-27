Minik öğrencilerden Polatlı Kaymakamı Tunçer'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden Polatlı Kaymakamı Tunçer'e ziyaret - Son Dakika

Minik öğrencilerden Polatlı Kaymakamı Tunçer'e ziyaret

6 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Minik öğrencilerden Polatlı Kaymakamı Tunçer'e ziyaret, System.String[]

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.


Polatlı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu Müdürü Hakan Kaya, 3/A sınıf öğretmeni ve öğrenciler ile birlikte İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i makamında ziyaret etti. Sosyal Bilgiler dersi "Yerel Yönetimler, Meslekleri Tanıma" projesi çerçevesinde gerçekleşen ziyarette 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri İlkokulu öğrencileri, kaymakamlık mesleği ve mülki idare hakkında İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'den bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Tunçer, mesleği hakkında bilgi verdi. Kaymakam Tunçer, öğrenciler ile yakından ilgilenerek sorularını da cevaplandırdı.


Kaymakam Tunçer, öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Tunçer, çocuklara derslerinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
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