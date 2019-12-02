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Minik Şerzan, evde eğitim hizmetiyle hayata tutunuyor

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Serebral palsi hastası 9 yaşındaki Şerzan Yılmaz, aldığı evde eğitim hizmetiyle okuluna devam edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Minik Şerzan, evde eğitim hizmetiyle hayata tutunuyor, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Serebral palsi hastası 9 yaşındaki Şerzan Yılmaz, aldığı evde eğitim hizmetiyle okuluna devam edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı Tuğ Mahallesinde yaşayan Vakıfbank İlkokulu öğrencisi Yılmaz, hastalığı nedeniyle okula gidemeyince Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan evde eğitim hizmetinden faydalanmaya başladı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli özel eğitim öğretmeni Songül Yılmaz'ın evinde ders verdiği Şerzan, bu sayede hem eğitim hayatını sürdürüyor hem de katıldığı sosyal aktivitelerle yaşama tutunuyor.

Evde eğitim gördüğü için mutlu olduğunu belirten Şerzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, en çok Türkçe dersini sevdiğini söyledi.

Ders yaparken öğretmeniyle müzik dinlediğini, güzel zaman geçirdiklerini anlatan Şerzan, "Arada resim yapıyoruz. Öğretmenim benimle yakından ilgileniyor. Ödevlerimi de bazen annem, bazen de babamla yapıyorum. Derslerimden geri kalmadığım için mutluyum." dedi.

Öğretmen Yılmaz ise rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen Şerzan'ın, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Evde Eğitim Hizmeti"nden yararlandığını söyledi.

Haftada 8 saat ders işlediklerini belirten Yılmaz, "Öğrencimiz rahatsızlığı nedeniyle 4 yıldır evde eğitim görüyor. Derslerimizi programını aile ve Şerzan'la birlikte belirliyoruz. İhtiyaç durumuna göre daha çok okuma yazma ve matematiğe ağırlık veriyoruz. Bu yıl programa Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerini de ekledik. Resim ve müzik derslerini de işliyoruz. Okuma yazması gayet iyi. Şerzan'in içten bir motivasyonu var ve derslerimiz çok iyi gidiyor." diye konuştu.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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