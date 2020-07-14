Minik trafik dedektifi babasına ceza kesti - Son Dakika

Minik trafik dedektifi babasına ceza kesti

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde eğitim almasının ardından ailesini trafikte denetlemeye başlayan 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen, kurallara uymadığı gerekçesiyle babasına ceza yazdı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğünde eğitim almasının ardından ailesini trafikte denetlemeye başlayan 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen, kurallara uymadığı gerekçesiyle babasına ceza yazdı. Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı Cevdet Çınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde farkındalık oluşturmak için çocuklara yönelik "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" temalı ödüllü video yarışmasına katıldı. Yarışma kapsamında Cevdet Çınar'a, Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince "Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim" kimlik kartı ve "Kırmızı Düdük" verildi. Böylece trafik dedektifi olan minik Cevdet Çınar'a görev verilerek, ailesini trafik kurallarına uyum konusunda denetlemesi istendi. Minik trafik dedektifi, kendisine görev verilmesinin ardından babasını trafikte denetlemeye başladı. Cevdet Çınar, ailesiyle gittiği gezi sırasında uyarmasına rağmen trafik kurallarına uymayan babasına "Aşırı hızlı araba kullanmak"tan ceza kesti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Cevdet Çınar'ın arkadaşına babasına kestiği cezayı anlatırken heyecanlı ve samimi tavırları ile görev bilinci beğeni topladı. Öte yandan Sakarya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, minik trafik dedektifinin kendisini dinlemeyen ve hız yapan babasına trafik cezası kestiği belirtilerek, "Ailemin Trafik Polisi kadromuz ile artık daha güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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