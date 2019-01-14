Son Dakika Haberleri: Minik Yüreklerden Yemen İçin Anlamlı Bağış

Minik Yüreklerden Yemen İçin Anlamlı Bağış

18 dakika önce

Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Yemen için bağışlayan 4-6 Yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Minik Yüreklerden Yemen İçin Anlamlı Bağış, System.String[]
Kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Yemen için bağışlayan 4-6 Yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği minik yardımseverlerle sohbette bulunarak gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti. Yaşları 4 ile 6 arasında değişen Kur'an kursu öğrencilerinin sergiledikleri bu davranışla milli ve manevi değerlere bağlılığın yaşı olmadığını gösterdiklerini ifade eden Vali Pehlivan, yeni nesillerin bu bilinçle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Vali Pehlivan ziyarette İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile kurs hocalarından faaliyetler hakkında bilgiler alarak çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diledi.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu ise kabulünden dolayı Vali Pehlivan'a teşekkür ederek öğrencilerin Yemen'e destek için biriktirdiği 7 bin TL tutarındaki bağış makbuz örneklerini takdim etti.

Ziyaret Vali Pehlivan'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilip çeşitli hediyeler vermesinin ardından son buldu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Hamza Pehlivan, Yemen, Güncel
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