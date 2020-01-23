Minik Zeynep, kumbarasındaki harçlıklarını İdlib'deki çocuklara bağışladı - Son Dakika

Erzincanlı 5 yaşındaki Zeynep Hafsa Erdoğan, kumbarasında biriktirdiği 61 lirayı Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan çocuklara gönderdi.

Minik Zeynep, biriktirdiği harçlıklarını, babası Yavuz Selim Erdoğan ile İdlib'deki çocuklara göndermek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesine teslim etti.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan Valiliği tarafından il genelinde İdlib'le ilgili yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Bu kapsamda 17 tırlık insani yardım malzemesinin, 24 Ocak'ta bölgeye gönderileceğini ifade eden Çetin, "Din görevlilerinden birinin çocuğu, İdlib'le ilgili haberleri görünce kumbarasındaki parayı bağışlayacağını söyledi. Zeynep Hafsa kızımız Diyanet Vakfı Şubesine gelerek kumbarasını teslim etti, bu durumdan çok etkilendik." dedi.

Baba Erdoğan da kızı Zeynep Hafsa'nın, haberlerde İdlib'le ilgili görüntülerden çok etkilendiğini belirterek, "Haberlerde İdlib'deki masum insanların, çocukların perişan hallerini gördük. Çadırlarda sular, çamurlar içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını gördük. Çocuklarımız da bu durumdan duygulandı. Zeynep'in bir kumbarası var, içinde zaman zaman verdiğimiz bozuk paralar vardı. Bunu her şeyden sakınırdı. Bize bile göstermek, paylaşmak istemezdi. O görüntüyü görünce bu paralarını İdlib'deki masum çocuklara göndermek istedi." diye konuştu.