Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor - Son Dakika Spor

Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor

20 dakika önce

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda heyecan yükseliyor.

Minikler Futbol Turnuvası'nda maçlar devam ediyor, System.String[]

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda heyecan yükseliyor. Renkli mücadelelerin yaşandığı maçlarda miniklerin performansları görülmeye değerdi.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, altıncı hafta maçları yapıldı. Düzenlenen turnuvada Kurtbeyler ile Tekeler, Ozanlar ile Karaköy, Hızırtepe ile Göktepe, Semerciler ile Taşkısığı, Çukurahmediye ile Korucuk, Mahmudiye ile Alandüzü karşı karşıya geldi.


Maçlar, Tekeler Kurtbeyler 10-0, Karaköy Ozanlar 2-0, Hızırtepe Göktepe 4-2, Semerciler Taşkısığı 5-1, Çukurahmediye Korucuk 2-1, Alandüzü Mahmudiye 10-1 olarak sonuçlandı. Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım büyük bir mücadele sergiliyor. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor. - SAKARYA

Adapazarı, Göktepe, Karaköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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