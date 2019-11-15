Minikler, öğretmenlerini unutmadı

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Ali Nacar Aile Merkezi'nde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlediler. Program, öğretmenler ve velilerden tam not aldı.



2019-2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak ilk ara tatil 18 Kasım Pazartesi günü başlayacak, 22 Kasım Cuma günü sona erecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün Pazar gününü olması nedeniyle Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Ali Nacar Aile Merkezi'nde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, erken kutlama yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel minikler tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler, daha sonra öğretmenleri için şiirler okudu, şarkılar söylediler. Öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik eden minikler, öğretmenlerine duygusal anlar yaşattılar.



Beni ziyadesiyle mutlu etti



Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Ali Nacar Aile Merkezi Anasınıfı Öğretmeni Hilal Burakçın, "Çocuklarımızla birlikte geleceğe yönelik, onları akademik ve sosyal hayata hazırlıyoruz. İlkokul dönemlerine daha donanımlı bir şekilde hazırlıyoruz. Öğretmen olduğum için bugün benim için özel bir gün oldu. Çocuklarımız ile birlikte Öğretmenler Günü vesilesiyle bugün kısa da olsa bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız şiirler okudu, şarkılar söylediler. Çocuklarımızla birlikte bu anlamlı günü kutlamak, velilerimizin de bu etkinliğimize katılması beni ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımıza ve velilerimize tekrar teşekkür ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.



Bugün çok güzel bir gün oldu



Öğrenci velisi Meral Aslan, "Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenimizin, çocuklarımız üzerinde çok emeği geçiyor, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorlar. Bugün çok güzel bir gün oldu, güzel bir etkinlik oldu. Çocuğumun da bu etkinlikte yer alması bir veli olarak beni ziyadesiyle mutlu etti. Annelerin en büyük hayalidir çocuğunun okula gitmesi, iyi bir eğitim alması. Bu konuda da sağ olsun öğretmenimiz, çocuklarımız için elinden gelen her türlü eğitimi sağlıyor. Bu konuda hem çocuklarımız mutlu hem de bizler mutluyuz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP