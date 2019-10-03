Son Dakika Haberleri: Miniklerden anlamlı ziyaret
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Miniklerden anlamlı ziyaret

1 saat önce

Düzce Beyciler İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla cami ziyareti yaptı.

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Düzce Beyciler İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla cami ziyareti yaptı. Cami adabını cami ve İslamiyet hakkında da cami İmamı Murat Aşan'dan bilgiler aldılar. Minikler ayrıca Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla cami'de görev yapan din görevlilerinin de haftalarını kutladılar.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Beyciler İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Beyciler Merkez Camiini ziyaret etti. Cami imamı Murat Aşan'dan cami ve cami adabı ile ilgili bilgilerde alan minikler ayrıca hafta dolayısıyla cami de görev yapan imam ve müezzinlerin günlerini de kutladılar. Miniklere İslamiyet, cami ve cami adabı ile ilgili bilgiler veren Murat Aşan ayrıca, cami ziyareti yapan miniklere küçük hediyelerde verdi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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