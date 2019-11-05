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Miniklerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

7 saat önce

Miniklerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımıKÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde anaokulu öğrencileri, soğuk kış günlerinde içleri ısıtan bir projeye imza attı.

Miniklerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde anaokulu öğrencileri, soğuk kış günlerinde içleri ısıtan bir projeye imza attı.

Pazarlar ilçesine bağlı Sofular Köyü'nün anaokulu öğrencileri Kızılay haftası etkinlikleri çerçevesinde kendi aralarında topladıkları paralar ile marketten gıda alışveriş yaparak ihtiyaç sahibi insanları sevindirdi.

Hayatlarında ilk kez marketten alışveriş yapan minik öğrenciler, ihtiyaç sahibi insanlar için alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Minik öğrenciler gelin arabası gibi süsledikleri araçları ile markete öğretmenleri ile birlikte geldiler. Minik Öğrencileri Kızılay Pazarlar İlçe Koordinatörü Kamil Ünal karşıladı.

Öğrenciler ile birlikte alışveriş yapan Kızılay İlçe Koordinatörü Kamil Ünal, kendileri minik gönülleri büyük çocuklar ile gurur duyduğunu belirtti. Ünal, "Kendileri küçük, yürekleri kocaman, sevgi dolu çocukları kutluyorum. Yaptıkları yardım çok anlamlı. Kendi aralarında topladıkları parayla gıda alışverişi yaparak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıracaklar. Umarım bu güzel ve anlamlı davranışları diğer çocuklara ve arkadaşlarına örnek olur. Yürekleri yardım duygusuyla çarpan çocuklarımızı, onları yetiştiren önce aileleri, sonra öğretmenlerini kutluyorum" dedi.

Sofular anaokulu öğrencisi Ramazan Keskin ise, "Kendi aramızda topladığımız paralar ile marketten gıda alışverişi yaparak ihtiyaç sahiplerini sevindireceğiz. Yardım etmekten çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Miniklerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Pazarlar, Sofular, Kızılay, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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