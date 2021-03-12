Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye - Son Dakika

Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye

12.03.2021 18:00

Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı hediye Korona virüs ile mücadele kapsamında öğrenciler 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarının 1 yıldır korona virüs ile verilen mücadeleyi gözler önüne...

Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye

14 Mart Tıp Bayramı öncesinde minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı hediye

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında öğrenciler 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarının 1 yıldır korona virüs ile verilen mücadeleyi gözler önüne seren resimler çizdi. Öğrenciler çizdikleri resimleri sağlık çalışanlarına hediye etti.

Sancaktepe İlkokul'u 3 ve 4. sınıf öğrencileri 1 yıldır korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda "2020 yılı kahramanları" adlı çizdikleri resimleri hediye etti. SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası girişinde bulunan alanda öğrencilerin çizmiş olduğu resimler okul müdürü, proje koordinatörü ve öğretmenler tarafından getirilerek hastane Başhekimi Prof Dr. Mehmet Kaankıralı ve sağlık çalışanlarına hediye edildi.

Etkinlikte konuşma yapan SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mehmet Kaankıralı, "14 Mart Tıp Bayramı'nda tüm sağlık çalışanlarımızın verdikleri emekleri için hem tebrik ediyorum hem de onları kutluyorum. Bu kapsamda İstanbul Sancaktepe İlköğretim Okulu'nun 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin 1 yıldır Dünya'nın ve Türkiye'nin büyük savaş verdiği Covid-19 pandemisi ile ilgili hem duygularını yansıtan hem de sağlık camiasının bu savaşta ön mevzilerde verdiği yoğun uğraşına karşılık olmak üzere resim halinde duygularını dile getirdikleri bu eserlerine bizlere vermelerinden dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle okulumuzun yöneticileri ile birlikte bu resimleri tek tek dolaştık hakikaten çok duygulandık" dedi.

Proje sorumlusu ve Okul Öğretmeni Bahri Enderbayrak, "Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımız bizim gönlümüzün sadece yılda 1 kez değil, 365 günün tamamında yer aldığını söylemek istiyorum. Bu mücadelede ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarımızla birlikte olduğumuzu onlarla beraber aynı mücadele içinde olduğumuzu ifade etmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Okulu Müdür Murat Ünver, "Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zamanlarda 2020 yılı kahramanları adını verdiğimiz resim sergimizde amacımız toplumsal farkındalığı önce okulumuzdan başlatarak bulunduğumuz bölgede ve ilimizde yaygınlaştırmak. Bu projemizde bizlere yardımcı olan proje ortağımız Sayın Başhekimimize ve personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye
Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye
Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye
Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye

Koronavirüs, Tıp Bayramı, İstanbul, 14 Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Miniklerden sağlık çalışanlarına duygusal hediye - Son Dakika


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