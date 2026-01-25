Minneapolis\'te Federal Ajanlar Tarafından Bir Kişi Vuruldu

MİNNEAPOLİS, 25 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kenti Minneapolis'te cumartesi sabahı bir kişi federal ajanlar tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, bu ay kentte federal kolluk kuvvetlerinin karıştığı üçüncü silahlı çatışma olarak kayda geçti.
